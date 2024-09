United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 19,02 EUR.

Um 11:34 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 19,02 EUR zu. Bei 19,06 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 18,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.977 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,497 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,08 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

