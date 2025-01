United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Freitagmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 15,18 EUR zu.

Um 11:43 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 15,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 15,19 EUR. Bei 15,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 134.491 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 39,43 Prozent niedriger. Am 08.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,505 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

