United Internet Aktie News: United Internet am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 24,86 EUR.

Das Papier von United Internet konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 24,86 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,98 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,90 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.465 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,88 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,33 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 12.05.2025. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,57 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

