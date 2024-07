United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag kaum bewegt

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,36 EUR.

Im XETRA-Handel kam die United Internet-Aktie um 09:04 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,36 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,44 EUR aus. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 20,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.779 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. 23,08 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 12,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,80 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,491 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,97 EUR.

Am 08.05.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,90 EUR fest.

