United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 21,44 EUR ab.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 21,44 EUR abwärts. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 21,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.793 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,491 EUR. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,97 EUR.

Am 08.05.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Aktie aus.

