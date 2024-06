United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 20,52 EUR zu.

Um 09:01 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 20,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 20,52 EUR. Bei 20,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.333 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 12,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 65,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,510 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,69 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte United Internet am 08.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

