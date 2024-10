United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 19,00 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 19,00 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,00 EUR nach. Bei 19,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.105 United Internet-Aktien.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 24,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,76 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,492 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,67 EUR je United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. United Internet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 0,919 EUR im Jahr 2024 aus.

