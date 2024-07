United Internet Aktie News: United Internet stabilisiert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 20,88 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 20,88 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,96 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.622 Stück.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. Gewinne von 20,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 63,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,491 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,97 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

