United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:51 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 18,25 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,38 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 117.589 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 37,32 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,70 EUR am 18.08.2023. Mit Abgaben von 13,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 31,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 08.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,73 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

