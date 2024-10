United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,89 EUR.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:39 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,89 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 18,86 EUR. Bei 18,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.802 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 19,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 08.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,49 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,919 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

