United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 15,15 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 15,15 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 15,13 EUR. Bei 15,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82.753 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei 25,06 EUR markierte der Titel am 25.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 65,41 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 3,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,500 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

Am 12.11.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

