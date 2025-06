United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 24,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 24,52 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 24,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.876 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Gewinne von 0,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,54 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,53 EUR.

Am 12.05.2025 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,64 Mrd. EUR gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

