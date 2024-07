United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,66 EUR ab.

Das Papier von United Internet befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 20,66 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 20,58 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,58 EUR. Bisher wurden heute 1.530 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 17,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 12,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 61,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,491 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,97 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

