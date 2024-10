United Internet Aktie News: United Internet am Mittag im Plus

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,09 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 19,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 19,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.556 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 15,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 17,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,67 EUR.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,54 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,919 EUR fest.

