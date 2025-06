United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 24,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,2 Prozent auf 24,38 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 24,20 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 34.164 Stück.

Bei 24,76 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,58 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,692 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,53 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

