United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 24,40 EUR nach.

Um 15:51 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,40 EUR ab. Bei 24,20 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70.203 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 1,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,692 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,53 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,31 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,25 EUR je Aktie.

