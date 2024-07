United Internet Aktie News: Anleger greifen bei United Internet am Donnerstagnachmittag zu

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von United Internet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 21,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 21,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 57.534 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gewinne von 19,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,95 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,491 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

