United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Donnerstagvormittag fester

Blick auf United Internet-Kurs

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 20,92 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 20,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 20,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.329 United Internet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,79 Prozent hinzugewinnen. Am 25.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,10 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,491 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,97 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,90 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

XETRA-Handel So performt der TecDAX am Mittwochnachmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück