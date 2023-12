United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 19,97 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 19,97 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,53 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.550 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.01.2023 bei 22,87 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 61,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 26,63 EUR.

Am 10.11.2023 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,72 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte United Internet am 27.03.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

