United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 20.05.2022 16:22:00 Uhr 1,3 Prozent. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 29,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 109.469 Stück.

Am 26.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 37,67 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,90 Prozent. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 12,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 40,51 EUR.

Am 12.05.2022 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.443,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.392,19 EUR in den Büchern standen.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. United Internet dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 16.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,25 EUR je Aktie belaufen.

