United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 19,99 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von United Internet befand sich um 15:38 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 19,99 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 19,87 EUR. Bei 19,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 72.396 Stück.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 25,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 61,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,69 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels stärker

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester