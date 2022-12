United Internet Aktie News: United Internet am Mittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,9 Prozent auf 18,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 18,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,75 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 39.526 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2022 bei 36,15 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 47,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,08 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Abschläge von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 34,59 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.392,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von United Internet wird am 23.03.2023 gerechnet.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

