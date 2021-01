United Internet-Aktie aktuell: United Internet schwächer

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 37,01 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,73 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,03 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.387 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2020 erreicht. Bei 20,76 EUR fiel das Papier am 16.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,98 EUR für die United Internet-Aktie aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je United Internet-Aktie.

United Internet ist ein deutsches Unternehmen, das im Bereich Internet verschiedenartige Anwendungen und Applikationen entwickelt und vertreibt. Mit seinem Portfolio gehört der Konzern zu den führenden Anbietern in Europa. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Internet-Zugangsprodukte sowie Applikationen für Privatanwender, Freiberufler und kleinere bis mittelgroße Firmen. Unter dem Schlagwort Internet-Fabrik betreibt United Internet ein Entwicklungs- und Rechenzentrum. Der Konzern vermarktet die etablierten Marken GMX, WEB.DE 1&1 Drillisch sowie united domains, fasthosts, InterNetX, Sedo oder affilinet und kann seinen Kunden damit ein breites Spektrum anbieten. Neben kostenpflichtigen Angeboten hält United Internet mit GMX und WEB.DE kostenfreie Mail-Anwendungen für eine breite Nutzergruppe bereit. Durch die Kombination von rationellen Fertigungsmechanismen mit den internettypischen Prozessen kann das Unternehmen seine Produktpalette jederzeit verbreitern bzw. modernisieren und damit kundenspezifische Lösungen offerieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: A. Hesse