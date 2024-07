United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 20,98 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 20,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 21,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,88 EUR. Bisher wurden heute 51.366 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,45 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 13,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 37,18 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,88 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

