United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die United Internet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,68 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,96 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.505 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Gewinne von 20,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 13,22 EUR. Abschläge von 36,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,88 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,41 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Schwacher Handel: TecDAX schlussendlich in Rot

Schwacher Handel: TecDAX fällt am Mittwochmittag