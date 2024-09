United Internet Aktie News: United Internet steigt am Donnerstagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,98 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.182 United Internet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,34 Prozent. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,67 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 08.08.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,49 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 0,902 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsstart