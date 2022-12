United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf rotem Terrain

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 19,00 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 18,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,02 EUR. Zuletzt wechselten 45.733 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2022 markierte das Papier bei 36,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,08 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,59 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.392,30 EUR im Vorjahresquartal.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,17 EUR je Aktie belaufen.

