United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag schwächer

Die United Internet-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 22,62 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die United Internet-Aktie bis auf 22,52 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.463 United Internet-Aktien.

Bei 37,28 EUR erreichte der Titel am 08.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 29.08.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,52 EUR. Abschläge von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,40 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 12.05.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.443,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.383,40 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,11 EUR je Aktie.

