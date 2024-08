United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagvormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von United Internet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 19,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 19,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,55 EUR. Bei 19,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.583 United Internet-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 28,18 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 15,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 31,08 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.08.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags

XETRA-Handel: So bewegt sich der TecDAX aktuell

Freundlicher Handel: MDAX liegt im Plus