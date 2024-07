United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,44 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 15:44 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,44 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,44 EUR an. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 20,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.008 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 22,60 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,23 EUR am 03.08.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 35,27 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,491 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,05 EUR an.

United Internet gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel im Plus

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün