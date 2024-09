United Internet Aktie News: United Internet schiebt sich am Montagvormittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 18,57 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 18,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 18,60 EUR. Bei 18,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.952 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 25,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,76 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 30,67 EUR.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,49 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,902 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

