UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von UnitedHealth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 423,48 USD ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 423,48 USD ab. Die UnitedHealth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 417,66 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 420,50 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 340.374 Stück gehandelt.

Am 12.11.2024 markierte das Papier bei 630,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 48,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 417,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,70 USD aus.

UnitedHealth ließ sich am 17.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz wurden 109,58 Mrd. USD gegenüber 99,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q2 2025 wird am 16.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 27,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

