UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 297,84 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 297,84 USD. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 299,62 USD. Bei 295,96 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.127 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 248,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 16,42 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,62 USD, nach 8,18 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 17.04.2025. Das EPS wurde auf 6,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 109,58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,80 Mrd. USD umgesetzt.

Am 16.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 22,71 USD je Aktie aus.

