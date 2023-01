Eni-Aktie in Rot: Italienische Wettbewerbsbehörde durchsucht Niederlassungen von Eni & Co.

Wie die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM mitteilte, geht es bei der Untersuchung um Diskrepanzen zwischen den beworbenen Preisen und den an den Tankstellen verlangten Preisen sowie um Fehler bei der Preisauszeichnung.

Inspektionen wurden auch in den Büros von Italiana Petroli, Kuwait Petroleum Italia und Tamoil Italia durchgeführt. Die untersuchten Unternehmen sollen es versäumt haben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese Diskrepanzen "zum Nachteil der Verbraucher" zu verhindern und zu bekämpfen, so die italienische Behörde. Eni erklärte, es arbeite mit der Behörde zusammen. "Wir haben bereits alle vertraglichen und betrieblichen Maßnahmen gegen unangemessenes Verhalten ergriffen", hieß es in einer Erklärung. Esso Italiana, Italiana Petroli, Kuwait Petroleum Italia und Tamoil Italia waren auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Eni-Aktie verliert in Mailand zeitweise 0,58 Prozent auf 14,338 Euro.

Von Giulia Petroni

FRANKFURT (Dow Jones)

