Ceconomy-Aktie gefragt: Ceconomy stark ins neue Geschäftsjahr gestartet

Im Oktober sei eine "exzellente" Umsatzentwicklung verzeichnet worden, teilte Ceconomy am frühen Mittwochabend in Düsseldorf mit. Das Momentum habe sich zudem im laufenden Monat fortgesetzt. 92 Prozent aller MediaMarkt- und Saturn -Geschäfte in Europa hätten derzeit offen, teilte das SDAX -Unternehmen mit. Die Unsicherheit mit Blick auf die Entwicklung von COVID-19 und möglicher Verkaufseinschränkungen bleibe aber bestehen.

Ceconomy-Aktien legen am Morgen auf XETRA um 1,31 Prozent auf 4,33 Euro zu.

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

