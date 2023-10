OMV-Aktie verliert: Gewinne von OMV mehr als halbiert - OMV baut Kunststoff-Sortieranlage in Walldürn

Unter Erwartungen

Dem österreichischen OMV-Konzern machen gesunkene Öl- und Gaspreise sowie Verluste in seiner Chemiesparte zu schaffen.

Im dritten Quartal habe sich das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS Ebit) auf 1,33 Milliarden Euro mehr als halbiert, teilte das teilstaatliche Unternehmen am Dienstag mit. Unter dem Strich brach der Gewinn (CCS Überschuss) um 64 Prozent auf 431 Millionen Euro ein. Die OMV hat damit die Erwartungen klar verfehlt. Analysten hatten im Schnitt mit einem CCS Ebit von 1,49 Milliarden Euro und einem CCS Überschuss von 657 Millionen Euro gerechnet.

Vor allem die von Vorstandschef Alfred Stern zum Wachstumsmotor auserkorene Chemiesparte, zu der auch die Petrochemietochter Borealis gehört, schwächelt. Der Bereich Chemicals & Materials schrieb einen operativen Verlust vor Sondereffekten von 11,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 214 Millionen Euro. Grund dafür seien niedrigere Margen infolge einer schwächeren Nachfrage. Eine Verbesserung sieht die OMV vorerst nicht: Für 2023 werde eine Ethylen-Referenzmarge von rund 510 Euro je Tonne erwartet, nachdem zuvor mit 530 Euro je Tonne gerechnet wurde. Die Propylen-Referenzmarge wird laut OMV voraussichtlich rund 400 Euro je Tonne betragen, nachdem sie 2022 bei 534 Euro je Tonne lag.

Die Rückgänge im Chemiebereich begründete die OMV auch mit dem Wegfall des verkauften Stickstoffgeschäfts und einem deutlich geringeren Beitrag der Borealis-Joint-Ventures. Die Österreicher verhandeln derzeit mit dem staatlichen Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi über eine mögliche Fusion ihrer Petrochemie-Sparten Borealis und Borouge.

NIEDRIGERE ÖL- UND GASPREISE UND GERINGERE PRODUKTION

Hohe Einbußen verbuchte auch der Bereich Energy, der die Suche und Förderung von Öl und Gas beinhaltet. Der operative Gewinn schrumpfte dort hauptsächlich wegen niedrigerer Öl- und Gaspreise um 68 Prozent auf 942 Millionen Euro. Die gesamte Produktion verringerte sich um 18.000 Barrel pro Tag auf 364.000 Barrel. Der Grund seien ungeplante Förderstillstände in Norwegen und natürliche Förderrückgänge in Norwegen und Rumänien. Zudem habe die routinemäßige Wartung in Malaysia länger gedauert, hieß es. Auch im Gesamtjahr sieht die OMV Rückgänge: Die Produktion werde bei rund 360.000 Barrel pro Tag erwartet nach 392.000 Barrel im Jahr davor.

Zuletzt zog der Ölpreis etwas an. Ende Juli stieg der Benchmark Brent laut OMV um 10,0 Dollar auf 85 Dollar je Barrel. Für das Gesamtjahr hob der Konzern die Prognose an: Der Brent-Preis werde nun bei über 80 Dollar je Barrel gesehen, nachdem zuvor 75 bis 80 Dollar erwartet wurden. Beim Gaspreis werde mit rund 30 Euro je Megawattstunde (MWh) gerechnet, nachdem er 2022 bei 54 Euro je MWh lag.

Zulegen konnte die OMV einzig im Bereich Fuels & Feedstock. Dort konnte der operative Gewinn vor Sondereffekten um gut ein Fünftel auf 418 Millionen Euro gesteigert werden. Vor allem im Raffineriebereich lief es besser, nachdem die Raffinerie Schwechat im Vorjahr nach einem Unfall monatelang stillstand.

Ölkonzern OMV baut Kunststoff-Sortieranlage in Walldürn

Als Baustein für seine angestrebte Kunststoff-Kreislaufwirtschaft investiert der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV einen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau einer großen Sortieranlage im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Anlage in Walldürn mit einer Kapazität von bis zu 260 000 Tonnen pro Jahr werde durch chemisches Recycling bisher nicht verwertbare Kunststoffe wieder dem Stoff-Kreislauf zuführen, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Dienstag in Wien. Produktionsstart solle 2026 sein.

Die OMV investiere in das Joint Venture mit dem Abfall-Spezialisten Interzero 170 Millionen Euro und werde künftig 89,9 Prozent an dem Unternehmen halten. Interzero betreibt den Angaben zufolge fünf Sortieranlagen für Leichtverpackungen in Deutschland und sortiert mit über 800 000 Tonnen pro Jahr rund ein Drittel des deutschen Leichtverpackungsabfalls. Die Firma verfüge über die größte Sortierkapazität in Europa und gelte als Technologieführer, hieß es.

Die Sortieranlage solle als erste ihrer Art in groß-industriellem Maßstab Rohstoffe für die ReOil-Technologie des OMV-Konzerns bereitstellen, sagte Stern. Am OMV Standort Schwechat in Österreich werde derzeit eine neue ReOil-Anlage mit einer Kapazität von 16 000 Tonnen pro Jahr errichtet. Die vollautomatische Sortieranlage sei ein bedeutender Schritt, bisher in die Verbrennung gehenden Rohstoffen ein zweites Leben zu geben, sagte Interzero-Vorstand Axel Schweitzer. Die OMV ist mit rund 22 000 Mitarbeitern eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Die Papiere der OMV verlieren in Wien zeitweise 0,93 Prozent auf 40,44 Euro.

Wien (Reuters / dpa-AFX)