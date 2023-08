Rosneft-Aktie: Bundesnetzagentur hat zweiten Geschäftsführer für deutsche Rosneft-Töchter bestellt

RTS-Titel Rosneft Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Rosneft Oil Company-Investition eingebracht

RTS-Papier Rosneft Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Rosneft Oil Company eingefahren

RTS-Papier Rosneft Oil Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Rosneft Oil Company-Investment verdient

RTS-Papier Rosneft Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Rosneft Oil Company-Investition eingebracht

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

RTS-Titel Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Gazprom PJSC-Investment abgeworfen

RTS-Wert TATNEFT Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes TATNEFT Pref-Investment eingebracht

RTS-Titel Bashneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Bashneft Pref-Investment abgeworfen

RTS-Titel TATNEFT PJSC-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes TATNEFT PJSC-Investment eingebracht

RTS-Wert NOVATEK-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in NOVATEK abgeworfen

RTS-Wert Bashneft-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bashneft eingebracht

RTS-Wert LUKOIL Oil Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in LUKOIL Oil Company abgeworfen

RTS-Wert Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Gazprom PJSC eingebracht

EnBW-Aktie: Beteiligung an Biogashändler drückt auf EnBW-Bilanz - prüft Schadenersatzforderungen gegen Russland

Heute im Fokus

Xing-Mutter New Work in Q2 mit Umsatz- und Gewinnrückgang. Daimler Truck-CEO übernimmt nach Tod von Goetz zunächst Finanzressort. Berenberg stuft Siemens von "Hold" auf "Buy" hoch. JOST erzielt kleines Umsatzwachstum. adesso muss Ergebnisrückgang verkraften. SUSE hat neuen Finanzchef gefunden. Rheinmetall liefert bald auch Aufklärungsdrohnen an die Ukraine.