Unterstützung ausgesprochen

Die ABOUT YOU-Gremien Vorstand und Aufsichtsrat haben am Freitag formell ihre Unterstützung für das Übernahmeangebot durch Zalando ausgesprochen.

Wie ABOUT YOU mitteilte, unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung der Angebotsunterlage das Übernahmeangebot "ausdrücklich" und empfehlen den Aktionären und Aktionärinnen dessen Annahme. Der Zusammenschluss biete "erhebliche Wertschöpfungspotenziale". Das Barangebot von 6,50 Euro je Aktie werde als "fairer und angemessener Angebotspreis bewertet". Die von Zalando am 20. Januar veröffentlichten Angebotsunterlagen zum Erwerb von bis zu 100 Prozent des Grundkapitals von ABOUT YOU, denen die Zusammenschlussvereinbarung vom 11. Dezember zugrunde liege, würden die beiderseitigen Interessen "ausgewogen berücksichtigen", so ABOUT YOU.

Wie bereits berichtet, bewertet der Angebotspreis von 6,50 Euro je Aktie in bar ABOUT YOU in der Transaktion nach Dow-Jones-Berechnungen mit rund 1,2 Milliarden Euro. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 17. Februar. Eine weitere Annahmefrist ist vom 21. Februar bis einschließlich zum 6. März geplant.

Die ABOUT YOU-Aktie notiert via XETRA zeitweise unverändert bei 6,58 Euro, während die Zalando-Aktie 1,12 Prozent höher bei 36,00 Euro notiert.

