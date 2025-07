Zalando Aktie News: Zalando verliert am Montagnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 27,23 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 27,23 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,88 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.516.328 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 23,25 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,08 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie etwas tiefer: Zalando legt Ausblick 2025 inklusive ABOUT YOU mit 2Q vor

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Zalando-Aktie stabil: Dritter Warnstreik im Tarifkonflikt bei Zalando beginnt