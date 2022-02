Winterstürme "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" kosten Allianz etwa 200 Millionen Euro

Aktien in diesem Artikel Allianz 207,40 EUR

1,52% Charts

News

Analysen

Der Allianz -Konzern bezifferte das Schadensvolumen auf rund 200 Millionen Euro brutto, wie ein Sprecher mitteilte.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hatte in einer ersten Schadensbilanz am Morgen von versicherten Gesamtschäden für die Branche in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro gesprochen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com, ricochet64 / Shutterstock.com