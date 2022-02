Allianz-Aktie niedriger: Analysten uneins

Aktien in diesem Artikel Allianz 211,25 EUR

Die Privatbank Berenberg hat Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 269 Euro belassen. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass graduell steigende Leitzinsen am besten für die Versicherer seien, während abrupte Veränderungen Risiken beinhalteten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Werte sind AEGON , Allianz, Munich Re Beazley und Tryg

Unterdessen hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Allianz SE auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Ergebnisse der Münchner seien gut, aber nicht herausragend, schrieb Analystin Claudia Gaspari am noch Freitagmorgen in einer ersten Reaktion.

Im XETRA-Handel verliert die Allianz-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 212,80 Euro.

