Allianz-Aktie deutlich schwächer: Allianz übernimmt griechischen Versicherer European Reliance

Im Rahmen einer Aktienkaufvereinbarung sollen 72 Prozent an European Reliance General Insurance erworben werden, wie die Allianz am späten Freitagabend mitteilte. Dafür und für das anschließende freiwillige Übernahmeangebot an die restlichen Reliance-Aktionäre gibt Allianz insgesamt 207 Millionen Euro aus.

Der Gebotspreis je Reliance-Aktie liegt bei 7,80 Euro. Das Papier hatte den Handel an der Athener Börse knapp zwölf Prozent höher bei 6,74 Euro beendet.

Der Übernahme müssen noch die griechische Zentralbank, die Wettbewerbsbehörde und Kapitalmarktaufsicht zustimmen. European Reliance verzeichnet der Mitteilung zufolge gebuchte Bruttoprämien in Höhe von 223 Millionen Euro.

Aktuell gibt die Allianz-Aktie im XETRA-Handel um 4,14 Prozent auf 220,05 Franen ab.

/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com