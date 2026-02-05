DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,18 -1,1%Gold4.908 -1,1%
US-Arbeitsmarktbericht wird am 11. Februar veröffentlicht

05.02.26 07:22 Uhr

Von Matt Grossman

DOW JONES--Die offiziellen US-Daten zum Arbeitsmarkt werden nun kommende Woche veröffentlicht. Der Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich diese Woche Freitag veröffentlicht werden sollte, ist nun für Mittwoch, den 11. Februar geplant, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte. Die Behörde hatte die Veröffentlichung wegen des Teil-Regierungsstillstands in den USA verschoben, der mittlerweile aufgehoben wurde.

Auch andere Daten wurden neu angesetzt: Die Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitsmarktfluktuation (Jolts) - ursprünglich für diese Woche Dienstag angesetzt - kommt nun am Donnerstag. Der Verbraucherpreisindex ist nun für Freitag kommender Woche vorgesehen.

Link: https://www.bls.gov/bls/2025-lapse-revised-release-dates.htm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

February 05, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)