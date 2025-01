US-Arbeitsmarktdaten

In den USA ist die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres überraschend gesunken.

Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet

Die US-Wirtschaft hat im Dezember deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 256.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 165.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde aber um insgesamt 8.000 Stellen nach unten revidiert.

Löhne steigen wie erwartet

In den USA sind die Löhne im Dezember wie erwartet gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte das Lohnplus noch bei 0,4 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne um 3,9 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch 4,0 Prozent betragen.

