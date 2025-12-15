DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -1,1%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.318 +1,5%Euro1,1733 -0,1%Öl61,42 +0,3%Gold4.341 +0,9%
US-Delegation sieht Fortschritte bei Gesprächen in Berlin

15.12.25 05:38 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die US-Delegation hat sich nach den Gesprächen in Berlin über einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland positiv geäußert. Es seien große Fortschritte erzielt worden, heißt es in einer Bewertung der Gespräche, die der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf X postete.

Wer­bung

Witkoff bestätigte zudem die Fortsetzung der Gespräche am Montag. Der 20-Punkte-Friedensplan, Wirtschaftsthemen und andere Fragen seien intensiv erörtert worden. Das Treffen in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Delegationen aus den USA und der Ukraine habe mehr als fünf Stunden gedauert.

Welche Vorschläge bei den Gesprächen aktuell konkret auf dem Tisch liegen, ist öffentlich bislang nicht bekannt. Am Montagnachmittag werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der ukrainische Präsident Selenskyj bei deutsch-ukrainischen Wirtschaftsgesprächen erwartet. Für Montagabend hat Merz europäische Staats- und Regierungschefs in das Kanzleramt eingeladen./tm/DP/zb