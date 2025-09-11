DAX23.647 -0,3%ESt505.367 ±-0,0%Top 10 Crypto15,96 +3,8%Dow45.679 -0,1%Nas21.978 +0,5%Bitcoin97.321 +2,1%Euro1,1725 +0,1%Öl67,04 +0,8%Gold3.654 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Oracle 871460 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich
Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

US-Erzeugerpreise sinken im August unerwartet

10.09.25 14:39 Uhr

DOW JONES--Der Preisdruck auf Herstellerebene in den USA ist im August schwächer als erwartet gewesen. Wie das Bureau for Labor Statistics (BLS) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,6 (Juli: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der für Juli ursprünglich gemeldete monatliche Anstieg um 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent revidiert. Die Kernerzeugerpreise gingen im August auf Monatssicht ebenfalls um 0,1 Prozent zurück. Auch hier war ein monatlicher Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)