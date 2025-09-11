US-Erzeugerpreise sinken im August unerwartet

DOW JONES--Der Preisdruck auf Herstellerebene in den USA ist im August schwächer als erwartet gewesen. Wie das Bureau for Labor Statistics (BLS) mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,6 (Juli: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Zudem wurde der für Juli ursprünglich gemeldete monatliche Anstieg um 0,9 Prozent auf 0,7 Prozent revidiert. Die Kernerzeugerpreise gingen im August auf Monatssicht ebenfalls um 0,1 Prozent zurück. Auch hier war ein monatlicher Anstieg um 0,3 Prozent erwartet worden.

