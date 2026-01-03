DAX25.212 -0,3%Est506.120 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,7%Nas22.629 -1,1%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,64 +2,4%Gold5.224 +0,8%
US-Erzeugerpreise steigen im Januar stärker als erwartet

27.02.26 14:35 Uhr

DOW JONES--Die US-Produzentenpreise sind im Januar stärker gestiegen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Produzentenpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen um 2,9 (Vormonat: 3,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Kernerzeugerpreise ohne die volatilen Preise von Nahrungsmitteln und Energie stiegen um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und erhöhten sich auf Jahressicht um 3,6 (3,3) Prozent. Ökonomen hatten einen monatlichen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert.

Die Erzeugerpreise geben einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)