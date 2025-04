US-Handelskrieg sorgt bei Flatexdegiro für rekordhohe Handelsumsätze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab an den Kapitalmärkten sorgt auch im laufenden Quartal beim Online-Broker flatexDEGIRO für florierende Geschäfte. Mit einem Transaktionsvolumen von fünf Milliarden Euro sei am 7. April ein neuer Rekord erreicht worden, sagte Unternehmenschef Oliver Behrens in einer Telefonkonferenz am Dienstag in Frankfurt. Zu dieser Zeit hatte sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China zugespitzt. Viele Anleger entschieden sich deshalb zum Ausverkauf. Zum Vergleich: 2024 lag das durchschnittliche Transaktionsvolumen auf den Plattformen von Flatex bei einer Milliarde Euro pro Tag.

Wer­bung Wer­bung

Am Dienstag legte die Flatexdegiro-Aktie um rund zwei Prozent zu, nachdem das Unternehmen am Vorabend seine endgültigen Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres vorgelegt hatte.

Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen Eckdaten zum abgelaufenen Quartal bekannt gegeben. Die starken Schwankungen an den Aktienmärkten seit der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump begünstigten zu Jahresbeginn die Geschäfte. Allerdings verwies Flatex auch auf "erhebliche Unsicherheiten" mit Blick auf die weiteren Marktentwicklungen im Jahresverlauf. Deshalb bestätigte der MDax-Konzern (MDAX) seine Jahresprognose lediglich./lew/stw/jha/