DAX24.344 -0,1%ESt505.442 +0,1%Top 10 Crypto16,50 -1,7%Dow44.986 +0,2%Nas21.671 -0,2%Bitcoin100.767 -1,0%Euro1,1711 +0,5%Öl66,16 -1,1%Gold3.341 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Allianz 840400 UnitedHealth 869561 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gipfel von Trump und Putin am Abend: DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- DroneShield, Bullish, Buffett Depot, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Importpreise steigen im Juli unerwartet

15.08.25 14:38 Uhr

DOW JONES--Die US-Importpreise sind im Juli entgegen den Erwartungen gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, nachdem sie im Juni um 0,1 Prozent gesunken waren. Auf Jahressicht sanken sie um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten auf Monatssicht unveränderte Importpreise prognostiziert. Die Einfuhrpreise unter Herausrechnung von Öl stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Für die Ölpreise wurde verglichen mit dem Vormonat ein Plus von 2,4 Prozent gemeldet. Die Exportpreise kletterten um 0,1 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 08:38 ET (12:38 GMT)