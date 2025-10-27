DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.388 +1,0%Euro1,1622 -0,1%Öl66,19 +0,8%Gold4.082 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"? Marktrotation im eigenen Portfolio: Verdrängen Value- und Small-Cap-Aktien die "Magnificent Seven"?
Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Sony veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

US-Kampfjet und Helikopter im Südchinesischen Meer abgestürzt

27.10.25 05:41 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein von einem US-Flugzeugträger gestartetes Kampfflugzeug und ein Militärhubschrauber sind innerhalb kurzer Zeit nacheinander im Südchinesischen Meer abgestürzt. Alle Besatzungsmitglieder seien gerettet worden und in stabilem Zustand, erklärte die Pazifikflotte des US-Militärs auf der Plattform X. Die Ursache beider Vorfälle werde untersucht.

Wer­bung

Nach dem Start vom Flugzeugträger "USS Nimitz" stürzte der Helikopter des Typs MH-60R Sea Hawk am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr (Ortszeit) bei einem Routineeinsatz ab. Die drei Crew-Mitglieder konnten gerettet werden.

Im Anschluss, etwa gegen 15.15 Uhr (Ortszeit), stürzte der Kampfjet des Typs F/A-18F Super Hornet ins Südchinesische Meer. Er war demnach ebenfalls auf einem Routineeinsatz unterwegs. Beide Crew-Mitglieder wurden gerettet.

Das US-Militär machte keine Angaben dazu, wo genau im Südchinesischen Meer es zu den beiden Abstürzen kam. Die US-Marine ist regelmäßig in internationalen Gewässern im Südchinesischen Meer im Einsatz - auch mit dem erklärten Ziel, die Freiheit der Schifffahrt aufrechtzuerhalten in dem Gebiet, durch das wichtige Handelsrouten verlaufen.

Wer­bung

China reklamiert praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich. Allerdings beanspruchen dort auch die Philippinen, Vietnam, Malaysia, Taiwan und Brunei Gebiete. Die USA und Chinas Nachbarn werfen Peking eine zunehmende Militarisierung der Region vor. Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag wies Pekings Gebietsansprüche 2016 zurück. China ignoriert das Urteil aber./rin/DP/zb